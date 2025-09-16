DeNAの藤浪が出場選手登録を抹消された。14日の巨人戦でボール球が先行し、加入後最短の2回で同ワースト4失点降板。三浦監督は「チーム編成上」と説明するにとどめ、今後は2軍施設などで再調整する。チームは残り11試合で、CSの短期決戦も見据える。指揮官は中継ぎ起用について「いろんなプランがある。リリーフでいく場合もある。藤浪に限らず」と示唆した。