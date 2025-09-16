◇パ・リーグ楽天5―4ロッテ（2025年9月15日楽天モバイル）劇的メモリアル弾で、杜の都を歓喜で包み込んだ。4―4の延長12回先頭。楽天・小郷が広畑の149キロ直球を右中間席へ打ち込んだ。球団通算2000号を飾るサヨナラ弾。「意味が分からないぐらい感触が良かった」と自賛した。500号は中村紀、1500号は浅村。名選手の名前に続き「僕が打つとは思っていなかった。これからキャリアを積み上げていけるように頑張りたい」