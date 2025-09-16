ベテラン横山典の腕が光った。8番人気の伏兵ヤマニンブークリエが内々を回るロスのない競馬で2着。松永幹師は「うまく乗ってくれた」とした上で、「“休み明けの分、少し力んでいた”とジョッキーは言っていたが、それでも最後は馬の間をこじ開けて伸びてくれた」とレースを回顧。「まだ成長途上。これから良くなってくる。（菊花賞は）様子を見ながらですね」と今後を見据えた。