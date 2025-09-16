TBSホールディングスのグループ会社「やる気スイッチグループ」が運営する個別指導塾の元教室長の男が、教え子にわいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕されたことがわかりました。記者（今年7月）「午後11時前です。勤務を終えたのでしょうか? 校舎から出てきました」捜査関係者によりますと、不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、「やる気スイッチグループ」が運営するスクールIEの元教室長、石田親一容疑者（45）です