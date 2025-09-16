（資料写真）家電量販店のノジマ（横浜市西区）は今月、「災害ボランティア活動休暇」を導入した。激甚災害に指定された被災地でボランティア活動をする場合、７日間を上限に休暇を付与する。社員からの要望に応えた。担当者は「制度を通じて自発的な活動参画を後押ししたい」と話した。