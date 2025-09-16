表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。今回は西麻布のワインバーでの装いを、吉岡里帆さんと考える。【吉岡里帆の場合】顔周りに視線を集めるブラックミニドレスが、華のある大人スタイルを作る今回、撮影の舞台として訪れたのは、アートに触れながらお酒を楽しめるという、ワインバー『WALL_alternative』。遊び慣れた者たちが夜な夜な集う西麻布のど真ん中、誰もが知る、あの重厚な