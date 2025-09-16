◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）巨人はケイ（Ｄ）の前に６安打しながら、１１三振。今季１３度目の完封負けを喫した。巨人が外国人投手に完封を許したのは、昨年４月２９日ヤクルト戦のヤフーレ以来。ＤｅＮＡ戦では０９年１０月２日のランドルフ以来になる。２ケタ三振＆完封負けは、２１年９月２５日の高橋（神）以来。外国人投手では（Ｋは三振）年・月・日（所属）Ｋ９５・８・１９ブロス