女優の国仲涼子（４６）の泥まみれ姿に、ネットは驚きに包まれた。１４日に放送されたテレビ東京系「緊急ＳＯＳ！池の水ぜんぶ抜く大作戦」に出演した国仲。この日の舞台は東京・文京区にある細川庭園だ。ＭＣを務める田村淳、「ココリコ」田中直樹のほか、犬飼貴丈、近藤真彦と協力し、ヘドロ沼で奮闘した。ピンクのＴシャツに防水の衣装で登場した国仲は、番組の冒頭で「すごい楽しみです。なかなか入れないじゃないですか