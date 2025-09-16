1勝クラスを楽勝して連勝を狙った2番人気レッドバンデは直線ジリジリと伸びたが3着まで。3走連続で手綱を取った佐々木は「レース内容は良かった」と納得顔。「ゲートで隣の馬（ファイアンクランツ）がイレ込んで…。この馬もギリギリの状態でしたが何とか我慢してくれた。勝ち馬とは決め手の差がありましたね」と振り返った。一方、大竹師は菊花賞出走へ「何も問題なければ向かいます」と意欲を示した。