青葉賞2着馬ファイアンクランツは最下位に終わった。返し馬では落ち着きを欠き、ゲートで前に突進して外枠発走に。道中で動いて出たが、直線はいつもの伸びが見られなかった。モレイラは「レース前から馬のテンションが高かった。さらにゲート内でぶつかってしまった。それが走りに影響したと思います」と肩を落とした。