阪神11R・JRAアニバーサリーSは、道中2番手で進めた5番人気バスタードサフラン（牝4＝渡辺、父マジェスティックウォリアー）が逃げたワイドブリザードを直線半ばで捉え、1馬身半差で押し切りV。約6カ月のブランクをはね返し、オープン入りを決めた。酒井は「最近では一番いいスタートを切った。キックバックでフワッとしたが、かわしてからもよく辛抱してくれたし、出来の良さが競馬に直結した」と勝利をかみしめた。前走比1