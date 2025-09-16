阪神5R・新馬戦（芝1600メートル）は、ハナを切った7番人気アイガーリー（牡＝秋山、父モズアスコット）が直線、外から迫るマサハヤルージュを首差で振り切り、初陣Vを飾った。菱田は「乗りやすいし、性格が素直で真っすぐ走ってくれました。成長の余地を残しています」と伸びしろを強調した。5月26日の千葉サラブレッドセールで6100万円（税抜き）の値が付いた素質馬。秋山師は「能力を感じていたし、緩い流れで逃げてジョ