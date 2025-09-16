韓国の米空軍烏山基地を離陸する英軍のタイフーン戦闘機＝2016年11月【ロンドン共同】英国防省は15日、ロシア無人機のポーランド領空侵犯を受け、英空軍の主力戦闘機タイフーンをポーランドに派遣すると発表した。北大西洋条約機構（NATO）が欧州東部の加盟国での防衛態勢を強化する作戦の一環。スターマー首相はロシアの領空侵犯は「欧州の安全保障への直接的な脅威だ」と危機感を示した。国防省の声明によると、タイフーンは