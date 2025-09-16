金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は続伸し、取引の中心となる12月渡しが前週末比32.60ドル高の1オンス＝3719.00ドルと、中心限月の終値として初めて3700ドル台を付けて取引を終えた。2営業日連続で最高値を更新した。今週の米連邦公開市場委員会（FOMC）を前にドルが主要通貨に対して下落したことから、ドルの代替資産とされる金を買う動きが加速した