仕事や友人との飲み会が深夜に及び、最終的には朝帰りになった…という経験をもつ人もいるのではないでしょうか。同居の家族がいる場合、朝帰りになってしまうことを連絡できていれば良いですが「連絡がつかない」「帰ってこない」というのは心配が深まりますよね。この記事では、夫が会社の飲み会で朝帰りをした挙句、同席していた異性の上司と行き過ぎた行為があったと分かった妻の投稿を紹介します。 妊婦健診の日に朝帰りし