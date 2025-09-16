「東京2025世界陸上」のアンバサダーを務める今田美桜(C)Getty Images陸上の世界選手権東京大会は、9月15日に3日目を迎えた。「世界陸上アンバサダー」の女優・今田美桜が連日、注目を集めている。同13日の開幕からTBS系「東京2025世界陸上」の中継に登場している今田。15日は午後7時開始のイブニングセッションから、大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二らとともに生出演した。【写真】「ピンク×前髪」で最強