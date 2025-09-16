「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）いきなりの背信投球だった。ヤクルト・青柳がＮＰＢ復帰後初となる１軍先発を果たしたが、４回４安打４失点。自己ワーストタイの８四死球と乱れてＫＯされた。「自分のパフォーマンスとしては最低だった。力みはもちろんありましたけど、自分の実力不足というのが大きかった」と猛省した。初回に大崩れした。先頭・中村奨に四球を与えると４連打を浴びて１死も取れずに３