「日本ハム１２−５西武」（１５日、エスコンフィールド）絶対に離されない。そんな執念が爆発した。日本ハムは１点を追う六回に打者１０人の猛攻で一挙７点を奪う逆転星。首位ソフトバンクとの２・５ゲーム差をしっかりキープした。約３カ月ぶりに１軍昇格の浅間が、盟友の思いも背負った一発で勝負を決定づけた。六回にレイエスのソロで追いつき、敵失などで３点を勝ち越してなお２死一、三塁から、黒木の外角直球を逆方向