【競走中止】▽3R…ソルデマジョ（直線＝前進気勢を欠いた）▽7R…キタノマーシャル（発走直後につまずき騎手が落馬）【過怠金】▽2R…石川3万円（直線内斜行）▽8R…水沼3万円（直線外斜行）▽11R…藤岡1万円（直線外斜行）▽12R…岩田望1万円（直線外斜行）【戒告】▽1R…木幡巧（直線で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いた）▽7R…津村（4角外斜行）