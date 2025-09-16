「陸上・世界選手権、男子３０００メートル障害決勝」（１５日、国立競技場）男子３０００メートル障害決勝で三浦龍司（２３）＝ＳＵＢＡＲＵ＝が８分３５秒９０で８位に入った。２大会連続の入賞。女子３０００メートル障害予選では斎藤みう（パナソニック）が９分２４秒７２で走り、１７年ぶりに日本新記録を樹立。２００８年７月に早狩実紀が出した従来の記録を９秒２１縮めたが、決勝進出はならなかった。男子マラソンは近