「陸上・世界選手権、男子１１０メートル障害予選」（１５日、国立競技場）男子１１０メートル障害予選で村竹ラシッド（ＪＡＬ）と野本周成（愛媛競技力本部）は準決勝に進んだが、泉谷駿介（住友電工）は落選した。村竹が予選から魅せた。上々のスタートを切ると、後半にかけてグングン加速し、１３秒２２でゴール。３連覇中のグラント・ホロウェイ（米国）の隣のレーンで堂々と準決勝進出を決め「落ち着いて想定通りにレー