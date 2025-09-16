◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）詰まらされた飛球が三塁手のグラブに収まる。石塚のデビュー２打席目でのプロ初安打はまたお預けとなった。７回２死、先発・田中将の代打で登場。２点を追うチームの期待を背負って打席に立ったが、ケイが投じたカウント１―１からの内角高めカットボールに対応できなかった。「見たことないようなキレの、すごいボールでした」。初めて見る変化に驚きを隠せなかった