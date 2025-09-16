「オリックス０−５ソフトバンク」（１５日、京セラドーム大阪）屈辱のソフトバンク戦８連敗で、昨年に続きリーグ優勝の可能性が消滅した。好機を生かせず今季１７度目の零敗と目も当てられないとはこのことだった。岸田監督は「守りに入ったらやられるというのは、この３連戦全部そうじゃないですか」と語気を強めた。先発のエスピノーザは慎重一辺倒の投球で五回途中４失点ＫＯ。２番手の川瀬も失点を重ね、打線も三者凡退