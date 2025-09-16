人気俳優が雰囲気激変の姿を見せた。映画「九龍ジェネリックロマンス」の公式インスタグラムに「オフショット祭り」の一枚として投稿された写真。雰囲気たっぷりで「フィルムカメラならではの１枚」と説明した。口元とあごにヒゲを生やし、顔のあたりには煙が…。このワイルドな俳優の正体は「工藤発を演じる水上恒司さんのタバコの煙が映えます」と説明。何とも言えない表情で笑うのは、女優の吉岡里帆とダブル主演を務める