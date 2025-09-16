「オリックス０−５ソフトバンク」（１５日、京セラドーム大阪）前日１４日のソフトバンク戦（京セラ）で海野の折れたバットが胸付近に直撃し、大阪市内の病院で「胸部打撲」の診断を受けた曽谷が、出場選手登録を抹消された。この日は球場に姿を見せ、試合前練習に参加。自ら「大丈夫だったので、あいさつに行きたい」と三塁ベンチにいた海野を訪れ、経過を報告していた。