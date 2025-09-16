「ＤｅＮＡ３−０巨人」（１５日、横浜スタジアム）来日初完封を同最多１２６球の熱投で成し遂げると、ＤｅＮＡ・ケイは屈強な両腕を突き上げ、ほえた。来日最多の１１奪三振で巨人をねじ伏せ、チームは２位に浮上。７月３日以来、７４日ぶりの貯金「１」を刻んだ。戦友との投げ合いに身が引き締まった。大記録に王手をかけていた田中将とは、ブルージェイズ時代の２０１９年９月１３日のヤンキース戦で対戦。「時を経て、こ