「ＤｅＮＡ３−０巨人」（１５日、横浜スタジアム）悔しい敗戦にも巨人・阿部監督は「負けはしたけど、みんな気持ちが出ていた」と、次への光明を見いだしていた。田中将が６回２失点の好投。課題とされた守備で五回に左翼・丸、六回は中堅・キャベッジと好守を連発。連敗で３位に後退も「負けて良い試合はないが、必ず次につながる試合だったと思う」と残り１１試合の戦いへ手応えを口にした。