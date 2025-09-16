「ＤｅＮＡ３−０巨人」（１５日、横浜スタジアム）負けられない一戦で、気迫の投球は見せた。チームメートも好守で支えた。それだけに悔しさがにじむ。巨人・田中将は「最後、あの場面を粘り切れなかったなというところは…。ストライクがそろいすぎたのが反省点」と厳しい表情で振り返った。日米通算２００勝を懸けたマウンド。４月１７日の対戦では２回６失点ＫＯだったＤｅＮＡ相手に、序盤から丁寧な投球で内野ゴロの山