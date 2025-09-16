Ｊ１神戸は１５日、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）１次リーグ初戦の上海海港（中国）戦（１７日、浦東）に向けて、神戸空港から出発した。同空港は４月に国際線が開通し、空港内で壮行会が行われた。これまでＡＣＬＥアウェーは関西国際空港を利用していたが、アクセスのいい地元空港で移動時間の負担が軽減。吉田監督は「めちゃくちゃありがたい。海外ではあるけど、ちょっと遠い国内みたいな感覚で行け