アメリカ政府は15日、日本から輸入する自動車への関税率の引き下げを日本時間の16日午後1時1分に実施すると明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は4日、7月に日米で合意した内容に基づき、自動車関税を現在の27.5％から15％に引き下げることなどを盛り込んだ大統領令に署名しました。これを受けアメリカ政府は15日、官報に掲載する予定の文書を公表し、日本から輸入する自動車や自動車部品に課す関税率の引き下げを日本時間