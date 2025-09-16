「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）阪神が２年ぶり８０勝に到達した。佐藤輝が初回、左中間へ先制の適時二塁打を放つと、三回には右中間へ３７号２ラン、五回も左へ２打席連続２ランと５打点の活躍。２度目先発となったネルソンは５回を３安打１失点で２勝目を挙げた。藤川監督は佐藤輝の２打席連発について「いい敬老の日になったんじゃないかなと思いますね」と称賛した。藤川監督との一問一答は以下の通り。◇