「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手（２６）がミスターを超えた。三回に右中間へ３７号２ランを放つと、五回には左翼席へ２打席連続の３８号２ラン。初回の先制適時二塁打を含めて１試合５打点の大暴れで、５年目までの通算打点を４０６とし、巨人・長嶋茂雄を抜き去った。自己最多を更新するシーズン９６打点。敬老の日に快勝を届け、チームは２年ぶりに８０勝に到達した。約３カ月ぶりの甲子園