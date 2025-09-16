「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）２度目の先発でスターターとしてもやれることを証明した。阪神・ネルソンは５回３安打１失点で先発初勝利。この時期に新たな適性を示したことに価値がある。「めちゃくちゃ緊張しました」というお立ち台からの景色はきれいだった。初回は先頭の岡林に左前打を浴びたが、落ち着いて後続を料理。三回に田中の中犠飛で１点こそ失ったが、四、五回は危なげなくまとめた。来日最多の８１