佐渡市両津地区で秋の訪れを告げる伝統行事「久知八幡宮例大祭」が9月14日、15日の2日間行われた。 この祭りは五穀豊穣などを願い、野崎地域・下久知地域・城腰地域の3つの地域が合同で行っているもの。 祭りの始まりを告げるきのうの前夜祭では、佐渡神楽の「巫女舞」や「大黒舞」のほか、鬼が手をぐるぐる回して災いなどを追い払う「鬼太鼓」が披露され、訪れた人を魅了した。 そして、15日に行われた例大祭では、武士の