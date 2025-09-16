女優の武田梨奈（34）が15日、都内で主演映画「By6am夜が明ける前に」（監督向井宗敏、10月3日公開）の完成披露イベントに登壇した。元SAT（特殊急襲部隊）の主人公が、娘が眠る深夜から明け方までの間だけ事件に立ち向かう物語。激しいアクションが見どころで、印象的な場面を聞かれ「買い物袋で戦うところ。とアピールした。主題歌を歌うGENERATIONSの片寄涼太（31）も登壇し「こんなに最強なママがいるんだって驚か