スポニチ後援・第49回全日本クラブ野球選手権大会は15日、愛媛・坊っちゃんスタジアムで準決勝が行われた。大会連覇を狙うマツゲン箕島硬式野球部は逆転勝ちし、3大会ぶりの頂点を目指す大和高田クラブはコールドで、それぞれ王手をかけた。16日は決勝戦が行われる。