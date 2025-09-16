15日の新潟市中央卸売市場。【氏田陽菜アナウンサー】「こちらの市場で出荷のピークを迎えているのは、秋を代表する花の一つ菊です」お墓参りや結婚式など、幅広いシチュエーションで使用される菊。色とりどりの花が並ぶ一方で、今年は厳しい暑さの影響を受けたと言います。【新花総務部池田紀行主任】「気温が高くなると生育が止まってしまう性質がある。夏場から秋口にかけて若干入荷量が減っていた。」