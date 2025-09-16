9月16日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道57・・・菊池郡菊陽町津久礼（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞県道・・・球磨郡多良木町久米（交差点違反）国道266・・・天草市栖本町湯船原（スピード違反）国道266・・・上天草市大矢野町中（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違