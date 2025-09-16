元プロ野球・阪神の横田慎太郎さんの半生を描く映画「栄光のバックホーム」（１１月２８日公開）に主演している俳優・松谷鷹也（３１）が１５日、大阪・くら寿司スタジアム堺で開催された関西独立リーグ・堺シュライクス−兵庫ブレイバーズのファーストピッチセレモニーに登場した。横田さんのドラフト同期入団で、現在は堺の投手コーチを務める山本翔也氏（３６）と１打席限りの“ガチンコ対決”を行った。横田さんは２０１３