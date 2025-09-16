※経済指標 【米国】 ＊ＮＹ連銀製造業景気指数（9月）21:30 結果-8.7 予想5.0前回11.9 【カナダ】 ＊卸売売上高（7月）21:30 結果1.2% 予想1.2%前回1.0%（0.7%から修正）（前月比) ＊製造業売上高（7月）21:30 結果2.5% 予想1.6%前回0.3%（前月比) ※発言・ニュース ＊トランプ大統領、大幅利下げを実施すべき トランプ大統領はパウエル議長に対し、「直ちに、かつ当初に考