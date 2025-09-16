◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）大記録をアシストしようと全員一丸になった。田中将の日米通算２００勝がかかった一戦は０―３で完封負け。２位を争うＤｅＮＡとの敵地２連戦連敗で、順位が入れ替わって４４日ぶりに３位に転落した。それでも阿部慎之助監督（４６）に悲壮感はなかった。「負けていい試合だったっていうのはないんだけど、次に必ずつながる試合だったかなと思います」。熱いプレーの