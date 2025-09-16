俳優の阿部寛（61）が15日、都内で主演映画「俺ではない炎上」（監督山田篤宏、26日公開）の“炎上イベント”に出席した。SNSで殺人犯に仕立て上げられ必死に逃げる会社員役。阿部は普段からSNSを使わないため、AIによる炎上シミュレーターで情報が瞬時に拡散されていく様子を体験したが「さっぱり分からない」とお手上げ状態だ。それでも「20年くらい前は（電子掲示板の）2ちゃんねるを見て、ドラマへの批判が的確だと思う