◇東京六大学野球・第1週第3日慶大6―1法大（2025年9月15日神宮）3回戦1試合が行われ、慶大が6―1で法大を破り、1勝1敗1分けで4回戦に持ち込んだ。同点の6回に途中出場の一宮知樹外野手（1年）がリーグ戦初安打初本塁打となる2ランを放つなど一挙5点を勝ち越した。慶大1年生の一宮が3―1の6回2死三塁からダメ押しの2ラン。リーグ戦初安打を本塁打で飾り「感触は良かったが（スタンドに）入らないと大変なので全力で走っ