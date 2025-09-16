結果的に、チームを勝利に導くゴールになった。ロアッソ熊本は９月15日、J２第29節で徳島ヴォルティスとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。開始９分に塩浜遼のゴールで先制。21分に神代慶人が追加点を奪う。57分に１点を返されたが、最後までリードを守り抜いた。決勝弾の神代は、これで今季６点目を記録した。クラブのアカデミー育ちで、2023年12月に16歳でプロ契約を締結。ルーキーイヤーの昨季は19試合５得点。２年