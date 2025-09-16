中国代表の大エースがまさかの登録外となった。中国スーパーリーグ王者の上海海港は９月14日、アジア・チャンピオンズエリート（ACLE）の登録メンバーを発表。その中にエースの中国代表FWウー・レイの名前がなかった。このメンバー落ちは、母国だけでなく隣国でも話題となり、韓国メディア『Xports News』は「世界ランキング４位の中国ストライカー、ウー・レイが引退？１年間の欠場で、ACLEもメンバー外。ファンは不安『も