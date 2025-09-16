日本代表は９月のアメリカ遠征を１分け１敗（メキシコに０−０、アメリカに０−２）で終えた。９月18日に発表予定のFIFAランキングでは、17位から19位にダウンすると見込まれている。この下落に注目したのが韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「９月の国際試合で惨敗を喫した日本のFIFAランキングは、15位から17位へ下落、そして19位へまた下落、２年ぶりの低順位を記録する可能性が高まっている」と報じている。「日本は７