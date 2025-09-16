女優の杉咲花（27）が15日、都内で主演映画「ミーツ・ザ・ワールド」（監督松居大悟、10月24日公開）の完成披露上映会に出席した。ある漫画に全力で愛を注ぐが、自身は愛せない銀行員という役どころ。杉咲は現在の“推し”を聞かれると、ガールズグループの「HANA」と回答。「（オーディション番組の）『NoNoGirls』の時から凄く応援していて、努力を惜しまない姿が素晴らしい。ファンクラブにも入りました」とぞっこんの