U18ワールドカップで準優勝した高校日本代表は15日、那覇市内の宿泊地で解団式を行った。前日の米国との決勝は0―2で惜敗。小倉全由監督は「負けた悔しさ、これを自分の力にして立派な人間になってもらいたい」とナインにエールを送った。主将を務めた外野手の阿部葉太（3年＝横浜）は東京六大学野球の早大への進学を志望しており「大学、トップチームでまたジャパンのユニホームを着て米国にリベンジしたい」と前を向いた。