◇世界陸上第3日（2025年9月15日国立）男子3000メートル障害決勝では、日本記録保持者の三浦龍司（23＝SUBARU）が8分35秒90で8位入賞を果たした。世界大会デビューを飾った21年東京五輪会場でもある国立競技場で一時はメダル圏内の3位まで浮上。2大会連続の入賞で世界上位の常連であることを確かに示した。メダルに届かなかったが、その距離感は一気に近くなった。三浦は最後の1周で勝負を懸け、バックストレートで猛スパ