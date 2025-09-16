◇世界陸上第3日（2025年9月15日国立）男子棒高跳びでパリ五輪王者のアルマント・デュプランティス（25＝スウェーデン）が、6メートル30の世界新記録を樹立して大会3連覇を達成した。8月に自らが記録した6メートル29を1センチ上回り、通算14度目の更新。1回目、2回目はわずかにバーに触れて失敗したが、最後の挑戦で見事に決めて大いに盛り上げ「言葉にできないほど幸せ。自分の中に記録を出せる力があると分かっていた。全